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Тренировавший Болдуина Тактаров предположил, как актер мог застрелить оператора

Анна Назайкина
13:29 22.10.2021
По его мнению, трагедия могла произойти в момент съемки кадра, когда камера совершает наезд на ствол пистолета.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Бывший боец смешанных единоборств, актер и кинопродюсер Олег Тактаров  в беседе со «Звездой» предположил, из-за чего могла произойти трагедия на съемочной площадке с актером Алеком Болдуином.

«Я с ним работал как со студентом два года. Он у меня тренировался в академии в Лос-Анджелесе. Человек приятный, вежливый, ответственный. Очень внимательный, не пропускал занятий. Очень дисциплинированный. Понятно, что за свою карьеру он сделал миллион выстрелов на площадке, и понятно, что с ним такого не было», - рассказал Тактаров.

Пистолет, из которого стреляют актеры, объяснил Тактаров, выхолощенный, то есть специально сделан под холостые выстрелы. Сами патроны сплющены, закрыты, ствол не сквозной, в нем есть перегородки. Спортсмен предположил, что трагедия могла произойти в момент съемки кадра, когда камера делает наезд на ствол пистолета. Обычно для этого складываются рельсы, оператор на них наезжает на стреляющего.

«Может быть, на заводе, когда делали патроны, кто-то сделал такую подлянку и засунул туда металлические фрагменты. Это мы можем с вами только гадать. Может быть, это было непрофсоюзное кино, и там не было защиты, не было того бюджета, и отнеслись к этому выстрелу непрофессионально», - предположил он.

Однако, по словам Тактарова, перед съемками обычно все оружие подвергают тщательной проверке - производится выстрел в землю, проверяются ствол, патроны.

Напомним, что ранее на съемочной площадке в США произошла трагедия. Болдуин выстрелил из огнестрельного оружия, которое должно было быть заряжено холостыми патронами, и попал в членов съемочной группы. Оператора Галину Хатчинс с ранением шеи доставили на вертолете в больницу города Альбукерке, однако врачам не удалось спасти ее жизнь. Режиссер картины уже выписан из больницы.

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