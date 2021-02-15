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Российские корабли вышли в Аравийское море на учения «АМАН-2021»

Андрей Аркадьев
12:00 15.02.2021
Целями маневров являются укрепление и развитие военного сотрудничества между странами-участницами.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Отряд кораблей Военно-морского флота России в составе фрегата «Адмирал Григорович», патрульного корабля «Дмитрий Рогачев» и спасательного буксира СБ-739 вышел из порта Карачи в Аравийское море для участия в морской фазе военно-морских учений «АМАН-2021» (AMAN 2021), сообщает Министерство обороны РФ.

В течение двух дней экипажам кораблей стран - участниц военно-морских маневров предстоит отрабатывать вопросы взаимодействия при отражении атак быстроходных малоразмерных целей, провести тренировки по совместному маневрированию с формированием походных ордеров, отработать действия по приему грузов с судна снабжения на ходу, а также отработать упражнения по противодействию пиратству с проведением досмотровых операций и выполнить стрельбы из различных комплексов корабельного артиллерийского вооружения по надводной мишени типа Killer Tomato на дистанции около пяти километров.

Днем ранее военнослужащие военно-морских сил Пакистана в акватории порта Карачи продемонстрировали военным делегациям 45 стран - участниц многонационального военно-морского учения «АМАН-2021» действия антитеррористических подразделений, производивших высадку на берег с быстроходных лодок и десантировавшихся с вертолетов и самолетов с целью пресечения деятельности незаконных вооруженных формирований.

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