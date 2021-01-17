Навстречу уральским морозам: на полигонах ЦВО проходит подготовка к «Танковому биатлону»

Январские морозы не повлияли на интенсивность боевой учебы в армии. На уральских полигонах Центрального военного округа (ЦВО) военные учатся воевать при минус 30 и не замерзнуть.

Танк условного противника находится на расстоянии полутора километров, ПТУР на автомобиле - на удалении 900 метров и гранатометный расчет - в полукилометре. Все мишени поражены. Т-72 после каждого выстрела заволакивает снежная пелена. За бортом машины – минус 34 градуса.

Механик-водитель рядовой Александр Семенов занимает рабочее место. Экипаж готов к следующему заезду. В соседние танки идет загрузка боеприпасов. При морозе боевые упражнения танкистов должны уложиться в 45 минут. Затем - строем в пункт обогрева. Здесь натоплена печь, бутерброды с салом и луком и горячий сладкий чай. С такой организацией учебного процесса тридцатиградусный мороз не страшен.

Несмотря на холода за минус 30 танкисты Уральской танковой дивизии приступили к первому отборочному этапу «Танкового биатлона» на полигоне в Челябинской области. Занятия не прекращают и мотострелки. Командование дивизии следит за тем, чтобы солдаты не замерзли. Пункты обогрева обеспечены всем необходимым. Одних только дров для работы каждого из них ежедневно требуется более кубометра.

На полигоне Чебаркуль развернуто 12 мобильных пунктов обогрева. За два дня, когда уральские морозы особенно лютовали, и температура воздуха опускалась до -35 танкистам и мотострелкам здесь было выдано 100 килограммов сала, 20 килограммов лука. Здесь было выпито более шестисот литров чая.

Серьезное внимание командиры уделяют и экипировке солдат. У всех танкистов утепленные зимние комбинезоны и берцы. Одежда теплая, но движений не сковывает.

А это экипажи Т-72 отрабатывают элементы сложного вождения на трассе. Скоростной участок, колейный мост, противотанковый ров. Стартуют как на конкурсе – по два экипажа. Соревновательность повышает результаты.

Несмотря на низкие температуры, которые держатся на данный момент ниже минус 35-ти личный состав показывает очень хорошие показатели по стрельбе и по вождению

Суровые уральские морозы не изменили расписания занятий в частях Центрального военного округа. Вот на полигоне в Свердловской области у мотострелков тактика. Экипаж БТР-80 высаживает десант, огнем прикрывая действия пехоты. В онлайне такой слаженности отделения не добиться. Солдаты прикрывая друг друга, ведя огонь по секторам, достигают траншеи условного противника.