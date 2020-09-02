Российские экипажи выбились в лидеры на конкурсе «Танковый биатлон»

Российские военные выбились в лидеры на соревнованиях по «Танковому биатлону», которые проходят в рамках Армейских международных игр - 2020.

На трассу помимо нашей команды сегодня вышли представители Казахстана, Узбекистана и Киргизии. При этом все страны выступали на российских танках.

Конкурсантам нужно пройти дистанцию в четыре тысячи сто метров. От каждой команды в заезде участвуют три экипажа, и каждый должен сделать по четыре круга.

Соревнование танковых экипажей «Танковый биатлон» проходят на подмосковном полигоне Алабино.

Танковые экипажи состязаются в дисциплинах, схожих с обычным биатлоном. Военнослужащие в своих подразделениях участвуют в гонках со стрельбой, преодолении водных препятствий и демонстрации нормативных показателей в боевой подготовке.

Все экипажи соревнуются на танках Т-72 или на аналогичной технике.