Участники конкурса «Танковый биатлон» получили боевые машины

Участники соревнований «Танковый биатлон» получили сегодня танки Т-72. На них экипажи будут состязаться в самом зрелищном конкурсе Международных армейских игр.

Боевые машины передали участникам представители Уралвагонзавода. По словам специалистов, танки для зарубежных команд ничем не отличаются от техники, на которой выступят россияне.

Зарубежные гости первым делом проверили работу автоматики - систему наведения огня, работу двигателя и вооружение. Инженеры и инструкторы подробно проконсультировали экипажи.

Международный этап «Танкового биатлона» пройдет на военном полигоне Алабино в Подмосковье с 23 августа по 5 сентября. Конкурс разделен на три этапа. Первый представляет собой индивидуальную гонку, в которой принимают участие все команды. На втором этапе участвуют по три танковых экипажа от команды на одном танке с заменой экипажа. В финальной эстафете участвуют четыре команды.

Призеры в номинациях определяются по результатам всех этапов конкурса. Команда-победитель конкурса определяется судейской комиссией по сумме результатов всех четырех этапов, набрав наибольшее количество баллов за занятые места на соответствующих этапах с учетом коэффициентов значимости.