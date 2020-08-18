Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Танковый биатлон-2020 арми-2020 ТЕГИ

Участники конкурса «Танковый биатлон» получили боевые машины

Андрей Аркадьев
14:54 18.08.2020
Танки Т-72 передали представители Уралвагонзавода.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Участники соревнований «Танковый биатлон» получили сегодня танки Т-72.  На них экипажи будут состязаться в самом зрелищном конкурсе Международных армейских игр.

Боевые машины передали участникам представители Уралвагонзавода. По словам специалистов, танки для зарубежных команд ничем не отличаются от техники, на которой выступят   россияне.

Зарубежные гости  первым делом проверили работу автоматики -  систему наведения огня, работу двигателя и вооружение. Инженеры и инструкторы подробно проконсультировали экипажи.

Международный этап «Танкового биатлона» пройдет на военном полигоне Алабино в Подмосковье с 23 августа по 5 сентября. Конкурс разделен на три этапа. Первый представляет собой индивидуальную гонку, в которой принимают участие все команды. На втором этапе участвуют по три танковых экипажа от команды на одном танке с заменой экипажа. В финальной эстафете участвуют четыре команды.

Призеры в номинациях определяются по результатам всех этапов конкурса. Команда-победитель конкурса определяется судейской комиссией по сумме результатов всех четырех этапов, набрав наибольшее количество баллов за занятые места на соответствующих этапах с учетом коэффициентов значимости.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Картина дня
Картина дня
14:30 В стране и мире
В ВОЗ рассказали, как остановить пандемию COVID-19
14:01 В стране и мире
Жена погибшего Захарова назвала Ефремова убийцей
13:30 Армия
Видео
Экипажи штурмовой и военно-транспортной авиации выполнили посадку на грунтовый аэродром на Юге РФ
12:08 Эксклюзив
Видео
«Хамит и гавкает»: сын Алибасова обвинил дочь Федосеевой-Шукшиной в разводе его отца
11:43 В стране и мире
В Ростовской области пресекли деятельность нарколаборатории
Популярное
Популярное
Выдвинута новая версия происхождения коронавируса
Видео
«Атака» из глубин: на Азовском море туристы обнаружили огромные скопления медуз
Дом «здоровья»: сторонники Гитлера мучили детей в санаториях десятки лет после войны
Алибасов подал на развод с Федосеевой-Шукшиной
Видео
СМИ: полиция проверит ролик с «жонглирующим» ребенком жителем Кубани
Названы самые опасные места для отдыха на Черном море
Читать далее
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.