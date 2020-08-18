Ан-26 и Ил-76МД сели на грунт: в Ростовской области прошли учения ВТА

В Ростовской области экипаж самолета Ил-76МД впервые на юге РФ осуществил посадку и взлет на грунтовом аэродроме. Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа.

«Летчики при заходе на посадку самостоятельно определяли высоту выравнивания самолета перед касанием грунтовой полосы, визуально выбирали точку касания, учитывая вес своего самолета, - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что посадка на грунтовую взлетно-посадочную полосу - один их сложных элементов боевой подготовки, который требует от летчиков определенного мастерства.

Ил-76 (по кодификации НАТО: Candid - англ. «искренний, прямой») создан для перевозки десанта, техники и других задач. Разработан в ОКБ Ильюшина по проекту и под руководством академика Генриха Новожилова. Максимальная взлетная масса достигает 200 тонн. Самолет способен перевозить до 60 тонн грузов на дальность до 4 000 километров.

На базе самолета создано много модификаций, в том числе противопожарный Ил-76М, который может быть в короткие сроки переоборудован в грузовую машину; самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50; топливозаправщик Ил-78; медицинский Ил-76МД «Скальпель», на борту которого находятся три медицинских модуля, выполняющие функции предоперационной, операционной и палаты интенсивной терапии; Ил-76МДК «Космос» для тренировок космонавтов в условиях искусственной невесомости; летающая лаборатория Ил-76ЛЛ для отработки и испытания авиационных двигателей.