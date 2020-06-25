Потерявшая туфлю участница Парада в Калининграде рассказала о службе

Гвардии прапорщик Ксения Кальчинская, которая потеряла туфельку во время Парада Победы в Калининграде, но не растерялась, а продолжила маршировать, рассказала о службе в Балтийском флоте.

«По окончании Балтийского федерального университета по специальности "Лечебное дело" мы вместе с подругой-одногруппницей искали работу и случайно узнали о вакансии на флоте, решили попробовать», - приводит РИА Новости ее слова.

Кальчинская рассказала, что медики были очень нужны, поэтому их сразу взяли на службу. Таким образом, Ксения решила идти по стопам своих предков, ее отец и дед были военными. Она уже четыре года служит фельдшером в одной из частей противовоздушной обороны Балтийского флота и никуда не собирается переводиться.

Командующий Балтфлотом адмирал Александр Носатов вручил девушке памятный знак командующего, грамоту и букет цветов, за то, что она не сбила строй на Параде Победы.