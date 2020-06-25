Рев БМП и брызги из-под гусениц: эффектные кадры армейского конкурса «Суворовский натиск»
Конкурс «Суворовский натиск» - это часть Армейских международных игр АрМИ-2020.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Лучшие экипажи БМП со всей страны выступают на Всеармейском этапе конкурса «Суворовский натиск», сообщает Министерство обороны.
Соревнования проходят в сложных погодных условиях, из-за обильных осадков трасса сильно переувлажнена и требует от механиков-водителей проявления высочайшего мастерства, отметили в ведомстве.
На днях в Амурской области на полигоне Дальневосточного высшего командного училища стартовал армейский конкурс «Суворовский натиск».
Военнослужащие должны преодолеть трассу с препятствиями: танковый ров, колейный мост, полутораметровый брод, а также пройти огневой рубеж при помощи пушек и пулеметов боевых машин.