Небесная элита: опубликован порядок пролета участников воздушной части парада Победы в Москве

Министерство обороны РФ опубликовало инфографику, посвященную пролету самолетов и вертолетов в день парада Победы в Москве. Воздушный парад над Красной площадью станет украшением юбилейных торжеств, посвященных 75-летию разгрома фашизма и победы в Великой Отечественной войне.

На схеме можно ознакомиться с порядком пролета вертолетов и самолетов - участников парада, представленном в виде инфографики. Всего будет задействовано 75 воздушных судов.

Над главной площадью страны пролетят вертолеты Ми-8, Ми-26, Ми-35, Ми-28Н, Ка-52. Следом за ними в небе появятся самолеты военно-транспортной авиации и стратегические ракетоносцы Ту-160 и Ту-22М3. Зрители увидят имитацию дозаправки в воздухе, которую продемонстрируют самолеты Ил-78 и Ту-160.

© Минобороны РФ

В воздушной части парада также примут участие экипажи МиГ-29, Су-24, МиГ-31К, новейших Су-57 и Су-25. Последние разукрасят небо над Москвой в цвета российского триколора. Завершат летную программу пилотажные группы «Стрижи» и «Русские витязи» на Су-30СМ и МиГ-29, боевые истребители Су-35 и Су-34 в боевом порядке, «Тактическое крыло».