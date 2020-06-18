В Москве началась заключительная ночная репетиция Парада Победы

Заключительная ночная репетиция Парада Победы началась на Красной площади в российской столице. Свыше 40 пеших парадных расчетов, состоящих из офицеров, сержантов и солдат соединений и воинских частей вооруженных сил, слушателей и курсантов военных вузов, суворовцев, нахимовцев и кадетов, а также юнармейцев и военнослужащих других силовых ведомств, начали тренировочный марш в 22:00 по московскому времени.

В репетиции, в том числе, участвуют 11 «коробок» в исторической форме, включая группу со штандартами фронтов ВОВ, известную роту с Боевыми знаменами прославленных соединений и воинских частей периода 1941-1945 годов, роту пехоты и народного ополчения, летчиков, моряков, инженеров, разведчиков и пограничников.

После них на Красную площадь выйдет механизированная колонна из более чем 200 единиц исторической, современной и перспективной военной техники. В эту колонну входят свыше 20 образцов, которые примут участие в Параде впервые.

Зрители Парада Победы на Красной площади смогут увидеть танки Т-80БВМ и Т-90М «Прорыв», боевые машины пехоты БМП-2 с боевым модулем «Бережок», БМП «Курганец-25» с 57-мм боевым модулем «Эпоха», БМП «Армата» с боевым модулем «Кинжал», защищенные автомобили «Тайфун-К» 4х4 с боевым модулем дистанционного управления и «Тайфун-ВДВ», зенитные артиллерийские комплексы «Деривация-ПВО», зенитные ракетные комплексы «Бук-М3» и зенитные ракетные системы С-300В4, реактивные системы залпового огня «Торнадо-С», тяжелые огнеметные системы ТОС-1А и ТОС-2, боевые машины системы дистанционного минирования (ИСДМ), машины берегового ракетного комплекса «БАЛ», зенитные ракетные системы С-350 и С-400, зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-СМ», машины обеспечения боевого дежурства и машина дистанционного разминирования «Листва».

К репетициям и участию в Параде допущены в основном военнослужащие с иммунитетом к COVID-19. Все тренировочные мероприятия проходят исключительно в средствах индивидуальной защиты - перчатках и масках.