Военных полицейских в Воронеже вооружили «Парализаторами»
Устройства могут использоваться как для контактного воздействия на нарушителей, так и при обезвреживании дистанционно.
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В Воронеже военные полицейские получили новейшие комплексы нелетального оружия «Парализатор», всего более 20 устройств, сообщает пресс-служба Западного военного округа.
«Парализатор» выполнен в форме пистолетной рукоятки с расположенными в передней части электродами и гнездами для замены картриджей. При прицеливании можно использовать лазерный целеуказатель.
Электрошокер-пистолет способен поражать током не только при непосредственном контакте с противником, но и на расстоянии.
При выстреле электроды попадают в агрессора и передают ему токовый заряд. Устройство позволяет нейтрализовать нарушителя, а не уничтожить.