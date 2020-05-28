Военных полицейских в Воронеже вооружили «Парализаторами»

В Воронеже военные полицейские получили новейшие комплексы нелетального оружия «Парализатор», всего более 20 устройств, сообщает пресс-служба Западного военного округа.

«Парализатор» выполнен в форме пистолетной рукоятки с расположенными в передней части электродами и гнездами для замены картриджей. При прицеливании можно использовать лазерный целеуказатель.

Электрошокер-пистолет способен поражать током не только при непосредственном контакте с противником, но и на расстоянии.

При выстреле электроды попадают в агрессора и передают ему токовый заряд. Устройство позволяет нейтрализовать нарушителя, а не уничтожить.