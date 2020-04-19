На Урале военнослужащие встретили праздник Пасхи
По великой православной традиции все пасхальные угощения были освещены.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
В Екатеринбурге военнослужащие мотострелкового полка танкового соединения Центрального военного округа встретили Светлое Христово Воскресенье.
Повара соединения выпекли, отварили и украсили более двух тысяч пасхальных куличей и яиц. Помощник командира по работе с верующими военнослужащими провел предпраздничную литургию, окропил святой водой куличи, яйца и благословил утренний праздничный прием пищи.
Традиционными православными яствами повара угощали военнослужащих в солдатских столовых.