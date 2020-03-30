Мощь «Пионов» и «Тюльпанов»: артиллеристы ЮВО уничтожили «врага» в горах Северного Кавказа

Артиллеристы 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) уничтожили из минометов большой мощности и реактивных систем залпового огня условного противника в горах Северной Осетии.

Артиллеристы мотострелкового соединения, дислоцированного в Северной Осетии, и артиллерийские соединения, дислоцированные в Ингушетии, провели масштабные боевые стрельбы на полигоне Тарское из самоходных пушек «Пион» и минометов большой мощности «Тюльпан» осколочно-фугасными снарядами по заглубленным командным пунктам условного противника, подземным складам с боеприпасами и горюче-смазочными материалами.

Артиллеристы мотострелкового соединения выполнили задачи по ведению заградительного огня из РСЗО «Торнадо-Г». Наведение РСЗО на цели осуществлялось в автоматическом режиме с помощью спутниковой навигации и программы расчета баллистических данных.

Координаты целей артиллеристы получали в режиме реального времени с беспилотных летательных аппаратов. Расчеты беспилотников также оценили эффективность стрельбы.

К учениям было привлечено более 1,5 тыс. военнослужащих ЮВО, задействовано около 100 единиц ракетно-артиллерийского вооружения, военной и специальной техники, в том числе реактивные систем залпового огня РСЗО «Торнадо-Г», 240-мм самоходные минометы «Тюльпан» и 203-мм самоходные пушки «Пион».