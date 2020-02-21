Панков открыл конференцию со специалистами физподготовки ВС РФ

В минувшем году 67% военнослужащих в ходе проверок физподготовки получили оценки «хорошо» и «отлично». Об этом на открытии научно-практической конференции в парке «Патриот» сообщил заместитель министра обороны РФ Николай Панков.

Говоря о значении спорта в армии и на флоте, он отметил, что физическая подготовка в Вооруженных силах организована системно. Число мероприятий растет, новые спортивные объекты строятся - сейчас работы ведут на 26 площадках.

Николай Панков также напомнил об обеспечении современным спорт-инвентарем группировки в Сирии, а также организации Лиги кадетского спорта.