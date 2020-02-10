С необычного ракурса: как ранее неизвестные фото советских полководцев препятствуют фальсификации истории

В Министерстве обороны России стартовал проект «Освободители Европы». Он представляет собой уникальную подборку фотографий советских военачальников из семейных архивов, большинство из которых публикуется впервые.

Минимальный уровень официоза и большинство мгновений, когда герои снимков даже не знали, что их снимают. К примеру, дважды Героя Советского Союза военачальника Константина Рокоссовского запечатлели в момент осмотра захваченной немецкой техники, а маршала Родиона Малиновского - вглядывающимся в позиции над чехословацким городом Брно.

Уникальный снимок: на военных и парадных фотографиях полководец Георгий Жуков всегда предельно серьезен, а на опубликованных в проекте - улыбается; летчик-истребитель Александр Покрышкин в 1945 году оказывается еще в звании полковника; командующий Первым Украинским фронтом маршал Иван Конев на улицах теперь уже свободной столицы Чехословакии.

Освобождение Европы - это не только кровопролитные сражения и героизм на передовой. Советские войска сразу после освобождения городов начинали помогать местным жителям. Их необходимо было накормить, оказать медицинскую помощь и восстановить инфраструктуру, разрушенную войной.

Интерес к проекту «Освободители Европы» уже проявили за рубежом. Все представленные снимки - из личных архивов родственников советских полководцев.

У каждого теперь у каждого есть возможность взглянуть на события военного времени с непривычного ракурса. Представленные фотодокументы являются еще одним прямым доказательством невозможности переписать историю.