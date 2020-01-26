Мощное оружие в руках асов: вертолеты Ка-27М на учениях под Мурманском

Под Мурманском экипажи вертолетов противолодочной авиации Северного флота провели первые в этом году полеты. Ка-27М выглядят безобидно, но могут быть грозным оружием в руках асов.

«Данный комплект обеспечивает нормальную жизнеспособность летного состава на плаву в случае покидания машины над водной поверхностью. При минусовых температурах до -15, при болтанке в море до 5 баллов, не менее 12 часов», - рассказал начальник службы обслуживания регламента спасательных средств Михаил Игнатьев.

Ка-27М - самый современный российский противолодочный палубный вертолет, он способен выслеживать субмарины противника на больших глубинах и даже уничтожать некоторые из них. Работа с функциональным комплексом вертолета требует высокого уровня подготовки экипажа, поэтому летчики Северного флота регулярно проводят учения на собственных полигонах.

«Никто в море не выпускает просто так сразу же. Чтобы приступить к выполнению задач над водной поверхностью, в океане, необходимо пройти длительную подготовку, которая длится годами. Никто, конечно, летчика сразу же не выпускает в такой полет, у нас летают туда только самые лучшие летчики, командиры», - заявил командир экипажа вертолета Алексей Кудин.

В учебный полет отправляются опытные пилоты, многие служат более двух десятков лет, имеют десятилетний инструкторский стаж, налет более полутора тысяч часов.

Первое упражнение, которое выполнили пилоты - зависание. Вертолет поднялся на высоту 30 метров. Летчики отработали небольшие движения: смещение вертолета вперед, назад, вправо и влево, поворот вокруг оси и небольшую смену высоты. На месте пилоты также провели полет по коробочке - несколько кругов над аэродромом. После этого вертолет отправился к месту учений в Кольском заливе.

Первая учебная задача на воде - спуск так называемой ВГС (вертолетной гидроакустической станции), с ее помощью экипаж может обнаружить подлодки противника на различных глубинах в радиусе до 5 километров от точки постановки.

Ка-27М может отслеживать надводные цели и уничтожать их при наличии на борту необходимого вооружения. Также каждый из вертолетов может установить в море сеть более чем из 30 гидроакустических буев, которые будут прослушивать площадь в десятки квадратных километров. Но надвигалась серьезная непогода, и штаб решил отработать эпизод постановки буев в другой раз - лишний риск на учениях ни к чему.