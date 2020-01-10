Военнослужащие ЦВО провели боевые стрельбы из гранатометов под Самарой

В Самарской области на Рощинском полигоне военнослужащие Центрального военного округа провели боевые стрельбы из гранатометов.

Согласно замыслу действий, противник при поддержке бронетранспортеров пытался вклиниться в первый эшелон и занять выгодные позиции.

В свою очередь военнослужащие при помощи гранатометов АГС-17 и РПГ-7В ввели огонь на расстояния от 150 м до 1000 м с задачей отсечь живую силу от бронетехники и сорвать наступление противника.

Отмечается, что огневые задачи выполнялись как одиночным, так и групповым способами.

Гранатометчики выполняли разведку целей и классификацию их по важности, а также смену огневых позиций.

К мероприятию были привлечены около 500 военнослужащих.