Стрельба по воздушному шарику: как снайперы в Бурятии учатся уничтожать цель

В Бурятии на полигоне Бурдуны проходят тренировки снайперов. Корреспондент «Звезды» лично увидела, как преподают науку меткой стрельбы. Оказывается, для этого используют обычные воздушные шарики. Эта малозаметная и подвижная мишень из-за порывов ветра резко меняет траекторию полета: именно так и летает дрон. Время на внесение поправок - считанные секунды.

На первый взгляд спокойная работа снайпера не требует особой выносливости и физической силы. Но это далеко не так. Ведь позиция, до которой стрелки должны добираться максимально скрытно - пешком, а иногда и ползком - может находиться в десятках километров. При этом весь свой запас они несут на себе. В ходе тренировок снайперы проходят специальную полосу препятствий, и главная задача здесь - контролировать дыхание.

Учиться работать по таким целям стрелки начинают в школе снайперов под Хабаровском. С курсантами занимаются инструкторы с реальным боевым опытом за плечами. В течение двух месяцев будущие профессиональные стрелки изучат основы снайперского искусства, чтобы решать боевые задачи в горах и на равнине, в тайге и полях.

За короткое время каждый курсант получает навыки маскировки и выживания, изучает топографию и инженерное дело. Метко стрелять - только половина успеха. Не менее важен выбор позиции.

Георгий Чернов обучение в этой школе проходит уже во второй раз, осваивает крупнокалиберный «Корд». Длина винтовки - около полутора метров, а вес - больше 12 килограммов. В магазине заряжено пять специальных бронебойных патронов калибра 12,7 мм. Пока его напарник работает с СВД, Георгий точными выстрелами останавливает бронетехнику условного противника.

Простой алгоритм: найти цель, задержать дыхание, сделать поправку на ветер, нажать на курок и незаметно покинуть огневую позицию. При этом каждый снайпер всегда помнит простую истину: один точный выстрел порой может решить исход масштабной армейской операции.