Морпехи Балтийского флота поклонились Главной иконе ВМФ РФ

Военнослужащие морской пехоты Балтийского флота поклонились Главной иконе ВМФ на морском полигоне Хмелевка.

Святыню доставили под Калининград на военном корабле из Кронштадта, где ее предварительно освятили в канун дня ВМФ.

Икону выставили в Кафедральном Свято-Георгиевском морском соборе Балтийского флота. По ее прибытии церковнослужители провели торжественный молебен.

После, согласно очередности, икону доставили в соединение морской пехоты флота.

Как рассказали в Минобороны России, позже святыню также продемонстрируют на кораблях и других войсковых частях Балтийского флота, а далее ее повезут на Черноморский, Северный и Тихоокеанский флоты.