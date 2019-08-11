Россия стала победителем конкурса «Верный друг» на АрМИ-2019
Напряженная борьба шла на каждом из этапов, но россиянам удалось одержать победу.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России
В подмосковном городе Дмитров завершился конкурс военных кинологов «Верный друг».
Напряженная борьба шла на каждом из этапов.
В «Дог-биатлоне» участники конкурса преодолели вместе с питомцами сложнейшую трассу с препятствиями и стрельбой. Лучшие кинологи показали профессиональное мастерство и боевую выучку.
Первое место заняла команда России. Серебро поделили между собой представители Белоруссии и Узбекистана. А бронза досталось кинологам из Казахстана.