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«Армия-2019»: схема основных площадок и итоги пяти лет в цифрах

Наталья Вальханская
02:20 24.06.2019
За пять лет форум прошел гигантский путь и стал самым масштабным в мире мероприятием подобного формата.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: Минобороны РФ

В понедельник, 25 июня, стартует V юбилейный Международный военно-технический форум «Армия-2019». В Минобороны показали схему основных площадок и рассказали, как изменились основные показатели форума за пять лет.

© Минобороны РФ

Как видно в инфографике, участие иностранных государств увеличилось в два раза, а иностранных предприятий - в 2,5 раза. Также вдвое возросло количество подписанных в рамках форумов госконтрактов и количество мероприятий научно-деловой программы.

© Минобороны РФ

Число экспонатов, представленных на форумах возросло в 3,5 раза. Если в 2015 свою продукцию представляло немногим больше 800 российских и зарубежных компаний, то в этом году - их уже около трех тысяч. Количество посетителей форумов «Армия» за пять лет увеличилось в пять раз.

К настоящему моменту 120 официальных делегаций иностранных государств подтвердили свое участие в «Армии-2019». На форуме свои национальные экспозиции представят Азербайджан, Белоруссия, Казахстан, Пакистан, Армения, Турция, Таиланд, Индия, Китай и Южно-Африканская Республика.

© Минобороны РФ

Как отметили в Минобороны, экспозицию форума, в том числе, составят больше 350 единиц вооружения военной и спецтехники из наличия ведомства. В этом году на «Армии» ожидается целый парад новинок - 12 новейших образцов вооружения и военной техники, которые ранее никогда не демонстрировались.

Научно-деловая программа будет включать в себя более 170 мероприятий, в ней примут участие более 12 тысяч специалистов.

© Минобороны РФ

В динамическом показе примут участие 27 образцов вооружения и техники, добавили в российском оборонном ведомстве. Демонстрационная программа пройдет в трех кластерах: сухопутном (трасса танкового биатлона полигона Алабино, многофункциональный огневой центр парка «Патриот», площадка с трассой для показа скоростных и маневренных возможностей колесных мототранспортных средств), водном кластере (озеро Комсомольское) и авиационном кластере (демонстрационная база аэродрома Кубинка, площадка для демонстрации возможностей БПЛА).

© Минобороны РФ
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