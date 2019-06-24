Шойгу назвал Египет примером стабильности в неспокойном регионе

Сергей Шойгу принял министра обороны Египта Мухаммада Ахмеда Заки. Глава оборонного ведомства отметил, что арабская республика - пример стабильности в неспокойном регионе.

«В немалой степени это личная заслуга президента Ас-Сиси и египетских Вооруженных сил. Поддерживаем усилия руководства Египта по борьбе с международным терроризмом и нормализации ситуации на Синае», - сказал министр обороны РФ.

Встреча проходит в преддверии переговоров в формате «2+2» с участием министров иностранных дел и обороны двух стран.

Частые встречи глав МИД России и Египта оправданы с учетом ситуации на Ближнем Востоке и в мире в целом. Об этом заявил Сергей Лавров во время переговоров со своим коллегой Самехом Шукри.