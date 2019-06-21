Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Армия

Выпускники Военной академии РВСН начнут осваивать ракетный комплекс «Авангард» в конце года

Лина Давыдова
16:30 21.06.2019
Комплекс «Авангард» заступит на боевое дежурство в Оренбургской области уже в конце 2019 года.
© Видео: ТРК "Звезда"

Гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард» предстоит осваивать выпускникам Военной академии Ракетных войск стратегического  назначения (РВСН) имени Петра Великого. Сегодня они получили дипломы об окончании вуза. Об этом на торжественной церемонии заявил командующий РВСН Сергей Каракаев.

«Сегодня, в год 60-летия образования РВСН академия выпускает офицерские кадры, которые будут осваивать современные и перспективные ракетные комплексы, включая «Авангард», - отметил Каракаев.

В торжественной церемонии приняли участие также начальник 12-го Главного управления Минобороны, генерал-майор Игорь Колесников, глава Балашихи Сергей Юров, представители ветеранских организаций, а также другие почетные гости.

Ранее Каракаев сообщал, что три ракетных полка с подвижными комплексами «Ярс» и один комплекс «Авангард» поступят на боевое дежурство в РВСН до конца 2019 года. По его словам, в ракетные войска стратегического назначения будут поставлено свыше 90 единиц основных образцов вооружения, а также военной и специальной техники. Также РВСН получат до конца года более 30 межконтинентальных баллистических ракет.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата20.06.2019, 06:57
National Interest назвал причину страха НАТО перед С-400
Дата21.06.2019, 12:16
Малый ракетный корабль «Орехово-Зуево» вернулся в Севастополь из Средиземного моря
Дата21.06.2019, 09:10
Фернандо Торрес объявил о завершении карьеры
Дата05.04.2019, 18:12
«Обновленный тяжеловес»: Ил-76МД-90А передан ВТА
Дата21.06.2019, 04:54
С космодрома Восточный запустят российско-белорусский спутник
Дата18.06.2019, 17:41
Рассекречен уникальный документ о боях за Берлин
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
16:26 В стране и мире
Видео
«Колоссальная угроза»: врач назвал главную опасность аномальной жары
15:41 В стране и мире
Видео
В Карачаево-Черкессии и Москве задержаны 12 экстремистов
14:52 В стране и мире
Видео
Иранский генерал сообщил о самолете-разведчике США в районе со сбитым беспилотником
14:32 В стране и мире
Видео
Спикер парламента Грузии уходит в отставку из-за акций протеста в Тбилиси
14:23 В стране и мире
Видео
В Новосибирске жестоко избили ветерана-чернобыльца
События дня
События дня
Беспорядки в Грузии
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Обнародована неизданная версия песни Фредди Меркьюри
Леопард-«крестница» Памелы Андерсон показалась перед камерами
Видео
«Лучший день»: большая белая акула чуть не забралась на борт к рыбакам
Видео
Иллюзия гигантской «двойной» руки напугала пользователей Сети
Опасное путешествие: ученые предупредили о растениях-убийцах в горах
Всевидящее око: в Японии под растаявшим льдом обнаружили «глаз дракона»
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.