Выпускники Военной академии РВСН начнут осваивать ракетный комплекс «Авангард» в конце года

Гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард» предстоит осваивать выпускникам Военной академии Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) имени Петра Великого. Сегодня они получили дипломы об окончании вуза. Об этом на торжественной церемонии заявил командующий РВСН Сергей Каракаев.

«Сегодня, в год 60-летия образования РВСН академия выпускает офицерские кадры, которые будут осваивать современные и перспективные ракетные комплексы, включая «Авангард», - отметил Каракаев.

В торжественной церемонии приняли участие также начальник 12-го Главного управления Минобороны, генерал-майор Игорь Колесников, глава Балашихи Сергей Юров, представители ветеранских организаций, а также другие почетные гости.

Ранее Каракаев сообщал, что три ракетных полка с подвижными комплексами «Ярс» и один комплекс «Авангард» поступят на боевое дежурство в РВСН до конца 2019 года. По его словам, в ракетные войска стратегического назначения будут поставлено свыше 90 единиц основных образцов вооружения, а также военной и специальной техники. Также РВСН получат до конца года более 30 межконтинентальных баллистических ракет.