Борьба с диверсантами: кадры учений аквалангистов Каспийской флотилии
Военнослужащие отработали навыки борьбы с подводными диверсантами с помощью новейших спецсредств и методик рукопашного боя.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Боевые пловцы отрядов специального назначения Каспийской флотилии провели учения, в ходе которых отработали навыки ведения боя с подводными диверсантами.
Тренировки проходили в специальном учебном бассейне с выступами и экраном для подводной стрельбы.
Для захвата и обезоруживания предполагаемого противника под водой были использованы новейшие водолазные комплекты, холодное и огнестрельное оружие, а также другие спецсредства.
Военнослужащие отработали рукопашный бой и стрельбу на различной глубине.
Современный учебно-тренировочный комплекс позволяет круглогодично осуществлять подготовку боевых пловцов отряда на высшем уровне. Одновременно в нем смогут обучать до 90 человек.