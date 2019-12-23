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Борьба с диверсантами: кадры учений аквалангистов Каспийской флотилии

Светлана Головина
07:29 23.12.2019
Военнослужащие отработали навыки борьбы с подводными диверсантами с помощью новейших спецсредств и методик рукопашного боя.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Боевые пловцы отрядов специального назначения Каспийской флотилии провели учения, в ходе которых отработали навыки ведения боя с подводными диверсантами.

Тренировки проходили в специальном учебном бассейне с выступами и экраном для подводной стрельбы. 

Для захвата и обезоруживания предполагаемого противника под водой были использованы новейшие водолазные комплекты, холодное и огнестрельное оружие, а также другие спецсредства.

Военнослужащие отработали рукопашный бой и стрельбу на различной глубине.

Современный учебно-тренировочный комплекс позволяет круглогодично осуществлять подготовку боевых пловцов отряда на высшем уровне. Одновременно в нем смогут обучать до 90 человек.

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