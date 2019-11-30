Молодые спортсмены ЦСКА приняли военную присягу
Все они будут служить в спортивных ротах. Новобранцев поздравил заместитель министра обороны Николай Панков.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
В Москве военную присягу приняли молодые спортсмены ЦСКА. В ряды самого титулованного спортивного клуба в мире приняли членов сборных по 28 олимпийским видам спорта.
Среди новобранцев - чемпион мира по тхэквондо Максим Храмцов, чемпион Европы по борьбе Егор Кадиров и другие именитые атлеты. Все они будут служить в спортивных ротах ЦСКА.
Со знаменательным событием военнослужащих поздравил заместитель министра обороны РФ Николай Панков.
Такая же церемония принятия присяги новобранцами ЦСКА пройдет завтра в Севастополе. Всего для службы в Центральном спортклубе армии отобрали 220 человек.