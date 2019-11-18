Миссия выполнима: участникам проекта «Взвод» приготовили сложнейшее испытание в Крыму

Участники проекта «Взвод» отправились на полигон Опук, который располагается на побережье Крыма. Там им предстоит пройти четвертое испытание уникального эксперимента Минобороны по доподготовке офицерского состава.

Изрезанный скалистый берег, сплошная степь, солевые озера и пронизывающий ветер - именно в таких условиях участники «Взвода» должны выполнить сложнейшую миссию, на которую им будет дано всего 24 часа.

Задача молодых лейтенантов - уничтожить противокорабельные ракетные установки условного противника, захватить артиллерийские орудия и поддержать огнем высадку на берег основного десанта.

Справятся ли они со всеми испытаниями? Смотрите скоро на телеканале «Звезда».