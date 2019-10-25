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Сербское небо под защитой: видео выгрузки С-400 и «Панцирей-С»

Карина Харитонова
13:33 25.10.2019
Российская зенитная ракетная система (ЗРС) С-400 впервые размещена за пределами России для учений: ее, а также ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь-С1» перебросили в Сербию.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

В Сербии проходят масштабные учения по противовоздушной обороне «Славянский щит». В них задействованы ракетный дивизион С-400 и зенитная ракетно-артиллерийская батарея «Панцирей-С». Вооружения впервые в истории были вывезены за границу для проведения учений.

Президент Сербии Александр Вучич прибыл на полигон, чтобы понаблюдать за маневрами. Он осмотрел российские зенитные комплексы, в том числе побывал внутри пункта управления, а также пообщался с военнослужащими.

Российские системы ПВО были завезены на авиабазу Батайница несколько дней назад. Вооружение войдет в совместную российско-сербскую смешанную группировку, которая отработает практические действия по противовоздушной обороне охраняемого района.

Совместные учения России и Сербии по противовоздушной обороне «Славянский щит - 2019» проводятся впервые и состоят из двух этапов. Первый этап прошел в сентябре на базе Центра боевой подготовки и боевого применения Воздушно-космических сил России в Астраханской области. Второй этап пройдет с 23 по 29 октября 2019 года на территории Сербии.

Зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1» предназначен для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов от всех современных и перспективных средств воздушного нападения. Может осуществлять защиту обороняемого объекта от наземных и надводных угроз.

С-400 «Триумф» -  российская зенитная ракетная система большой и средней дальности, зенитный ракетный комплекс (ЗРК), созданный для уничтожения аэродинамических и баллистических целей.

Дальность обнаружения - до 600 километров, а радиус зоны прикрытия системы - 400 километров.

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