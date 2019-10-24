Российские саперы разминируют территорию у объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО в Лаосе

Российские саперы совместно с лаосскими коллегами провели разведку района разминирования вблизи города Пхонсаван.

В ближайшие дни им предстоит провести гуманитарное разминирование 120 гектаров местности, в том числе и знаменитой Долины Кувшинов - объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Почти полвека эта территория остается опасной из-за неразорвавшихся американских бомб и снарядов. Ходить в этой местности можно только по тем участкам, которые огорожены специальной лентой.

В настоящее время саперы завершают последние приготовления и проверяют оборудование и защитные костюмы. Операция ведется для того, чтобы эти земли вновь стали безопасными и на них можно было жить и строить социальные объекты.