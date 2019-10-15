Военные химики отразили атаку «противника» на полигоне Мулино
Бойцы войск радиационной, химической и биологической защиты провели учения на полигоне Мулино в Нижегородской области.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России
Деактивацию зараженной техники отработали военные химики на учениях, которые проходят на полигоне Мулино в Нижегородской области.
По сценарию, условный противник применил оружие массового поражения, в опасной зоне оказалась колонна танков и боевых машин пехоты.
Бойцы РХБЗ развернули мобильный пункт очистки и в кратчайшие сроки провели химобработку брони специальными растворами. Вся процедура занимает полчаса: химики деактивируют личное оружие, проходят осмотр у врача, получают новое обмундирование и снова идут «в бой».