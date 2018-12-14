Миллион объектов и тысячи самолетов-разведчиков: в ВКС РФ раскрыли статистику ПВО за год

Пятнадцатого декабря в России отмечают свой профессиональный праздник специалисты радиотехнических войск ВКС России. В преддверии даты глава этого рода войск генерал-майор Андрей Кобан рассказал, как происходила служба в 2018 году.

Одной из главных задач радиотехнических войск ВКС РФ и дежурных по ПВО сил является защита воздушного пространства страны. На данный момент количество нарушений в этой сфере приближается к нулю, поскольку дежурные силы пресекают даже попытки пересечь государственную границу.

Однако, как заметил Кобан, боевые дежурства проходят напряженно из-за повышенной активности воздушного движения. Каждые сутки дежурные силы обнаруживают и сопровождают более пяти тысяч самолетов, среди которых половина иностранных, и это число лишь увеличивается.

«Ежесуточно дежурные силы обнаруживают и сопровождают более 5000 воздушных объектов, из них около 2500 – иностранные самолеты. В готовность № 1 приводится около 20 подразделений», - отметил начальник радиотехнических войск РФ.

Генерал-майор рассказал о статистике боевой работы своих подчиненных в уходящем году. Как отметил Кобан, за этот период расчеты радиотехнических войск обнаружили и обеспечили сопровождение более чем 980 000 воздушных объектов.

«Из них около 3 тысяч боевых иностранных самолетов, в том числе более 1000 самолетов-разведчиков», - добавил Кобан.

Такая интенсивность требует от военнослужащих идеальной подготовки и отточенных навыков. За год дежурные силы ПВО приводились в готовность № 1 более четырех тысяч раз, то есть более десяти раз каждый день, отметил генерал-майор.