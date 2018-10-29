Новейший рейдовый буксир «РБ-2186» вошел в состав Тихоокеанского флота

Рейдовый буксир «РБ-2186» вошел в состав судов обеспечения Тихоокеанского флота. Торжественная церемония поднятия флага на судне прошла в пункте базирования сил флота на Камчатке. В ней приняли участие представителя командования флота, духовенства, а также общественных и ветеранских организаций.

Новый буксир построен на Ленинградском судостроительном заводе «Пелла». Он способен взаимодействовать со всеми подводными лодками ТОФ, включая современные атомные крейсеры проекта «Борей».

«РБ-2186» способны работать в морских районах на значительном удалении от точки базирования, снимать с мели различные суда и корабли, возить грузы и ломать лед, они экономичны и обладают двигателем высокой мощности. Кроме того, эти буксиры можно эффективно применять для тушения пожаров на плавучих объектах и спасения людей в соответствующих операциях.