Путин 23 февраля вручит Звезду Героя РФ родственникам погибшего в Сирии летчика Филипова

Президент России Владимир Путин вручит 23 февраля звезду Героя Российской Федерации родственникам погибшего в Сирии майора Романа Николаевича Филипова на церемонии вручения государственных наград, приуроченных ко Дню защитника Отечества, сообщили в пресс-службе Кремля.

Также президент вручит орден Ушакова тяжелому авианесущему крейсеру «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов», орден Нахимова – гвардейскому ракетному крейсеру «Варяг», орден Суворова – Краснознаменному Южному военному округу.

Третьего февраля при выполнении облета зоны деэскалации «Идлиб» для контроля режима прекращения огня ведущий в паре российский штурмовик Су-25 под управлением майора Романа Филипова был сбит террористами из ПЗРК.

После катапультирования пилот приземлился на территории, подконтрольной боевикам, и до последнего вел с ними бой. Когда расстояние до них сократилось до нескольких десятков метров, российский офицер подорвал себя гранатой.