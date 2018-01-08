Борьба за Арктику: как и зачем США раздувают ледяной огонь холодной войны

Второго января к новому месту службы – на Северный флот – прибыл новейший дизель-электрический ледокол проекта 21180 «Илья Муромец». Событие, прямо скажем, не рядовое. Особенно если взять во внимание, что этот ледокол стал первым за последние 45 лет созданным специально для Военно-Морского Флота России.

Нашим зарубежным соседям «странам-партнерам» можно было хотя бы для приличия порадоваться за сей факт. Ну, или как минимум скромно промолчать. Увы. Буквально на следующий день в своей статье в газете The Wall Street Journal бывший заместитель госсекретаря США Пола Добрянски совершенно «случайно», без какой-либо привязки к нашему ледоколу, призвала западные страны укрепиться в Арктике для противостояния угрозам со стороны России. Экс-политик сделала акцент на Арктическом регионе, который является крайне важным не только на перспективу в плане добычи углеводородов, но и с точки зрения защиты национальной безопасности с севера. Особенно она посокрушалась, что если тенденция к глобальному потеплению и таянию арктического льда сохранится, Северный морской путь будет открыт на протяжении всего года. А это не только существенно увеличит значение региона, изменив карту глобальных морских транспортных путей, но и даст России огромный экономический рычаг давления.

В своей статье Добрянски призывает «исправить» эту ситуацию. По ее мнению, администрация Трампа должна устроить Москве решительное противостояние. Для этого Вашингтону необходимо нарастить военную инфраструктуру в Северном регионе, обязательно разместить штаб-квартиру нового командования на территории США и продемонстрировать, кто на самом деле является здесь «предводителем НАТО и всего мира».

Эта американка украинского происхождения настолько непосредственна, что, призывая раздуть огонь холодной войны в Арктике, открытым текстом дает понять: США ради собственного экономического превосходства не остановятся ни перед чем. И еще, не до конца, по-видимому, осознавая, что творит, она расписывается в слабости позиций своей страны в регионе. Ну нет у них здесь ни технических возможностей для добычи нефти и природного газа; ни соответствующих сил ледокольного флота; ни специалистов, готовых работать в условиях Арктики… Есть лишь непомерные амбиции и огромное желание диктовать всем свои условия.

Не будем сейчас вспоминать Конвенцию ООН по морскому праву от 1982 года, согласно которой морские государства имеют право устанавливать исключительную экономическую зону шириной 200 морских миль от береговой черты. В случае если шельф простирается дальше этого рубежа, страна может расширить свои владения до 350 миль и получить контроль над ресурсами, в том числе и нефтегазовыми. При этом следует отметить: Россия ни на метр не превысила своих полномочий, предписанных конвенцией. Не будем также говорить, насколько велик объем этих ресурсов в Арктическом регионе. По данным профильных специалистов ООН, здесь сконцентрировано до четверти всех мировых запасов углеводородов. Только одной нефти в Арктике почти в 2,5 раза больше, чем всех российских ресурсов вместе взятых.

Зато лучше порадуемся за прозорливость руководства нашей страны при принятии решений. Насколько прав был Верховный главнокомандующий Владимир Путин, поручивший в апреле 2014 года укрепить границу в Арктике и создать здесь единую систему базирования надводных кораблей и подводных лодок. А также образовать военно-административную единицу Вооруженных Сил РФ в этом регионе под названием Объединенное стратегическое командование «Север». Для его названия еще используется термин Арктические войска. Зона ответственности этих войск простирается от Мурманска до Анадыря.

Воинские подразделения, дислоцирующиеся на береговых и островных территориях, сведены в Объединенную тактическую группу, которая уже в октябре 2014 года приступила к выполнению возложенных на нее функций. Все подразделения оснащены современным вооружением и техникой, в том числе береговыми комплексами «Рубеж» с крылатыми ракетами «Термит-Р» и зенитно-ракетными комплексами малой дальности «Панцирь-СА» и «Тор-М2ДТ».

Нет надобности более глубоко вдаваться в расстановку наших сил и средств в Арктическом регионе, самое время порассуждать, чем Добрянски призывает администрацию Трампа «устроить Москве решительное противостояние». Своим мнением на этот счет мы попросили поделиться капитана 1-го ранга в отставке Героя Российской Федерации Юрия Юрченко. Почти 20 лет своей офицерской службы он отдал Северу, а в 1994 году атомный подводный крейсер стратегического назначения «К-18» под его командованием, пройдя под ледяным полем, всплыл в географической точке Северного полюса.

«Ни для кого не секрет, что в арктических границах Евразии и Америки находится полтора десятка государств, большинство из которых – члены НАТО и ЕС. Каждая из этих стран имеет свой выход к морю и каждая вправе претендовать на собственную 200-мильную экономическую зону. Но, насколько мне известно, – говорит Юрий Иванович, – ни одно из государств даже в далеком приближении не имеет с Россией паритета ни по одной из позиций в освоении Арктики. Никто при этом не надувает щек и никому ничего не пытается доказывать. Только американцы, которые до сих пор не ратифицировали Конвенцию ООН-1982, усматривают угрозу со стороны России. Причем не только для своих интересов, хотя они не получили международного определения границ своего шельфа, но и для морских путей сообщений и коммуникаций в целом. И опять под эту марку им нужно наращивать военную инфраструктуру – и свою, и НАТО, чтобы в очередной раз продемонстрировать миру, кто в доме хозяин.

Не хотелось бы заниматься сегодняшним противопоставлением нашей и американской военных составляющих в Арктике и тем более вдаваться в далекую историю ее покорения, которая берет начало еще в XVII веке. Однако кое-какие соображения плюс собственный опыт по части покорения полюса и плавания по морям Северного Ледовитого океана у меня имеются. Так вот, июль 1962 года, когда наша первая атомная подводная лодка "К-3" на которой старшим был контр-адмирал Александр Иванович Петелин, впервые в истории страны всплыла на Северном полюсе, можно считать началом эры плавания наших подводников под толщей паковых льдов.

Не знаю точной статистики по состоянию на начало нынешнего года, когда боевое дежурство под арктическим ледяным панцирем для наших подводников стало стандартной процедурой, но только к концу 90-х годов советскими и российскими подводниками было совершено свыше 60 походов подо льдами Арктики. В том числе на Северный полюс, Северным морским путем от Кольского полуострова с всплытием в районе Камчатки и даже кругосветка отряда подводных лодок Северного флота без всплытия. Что-то я не слышал, чтобы подводники какой-то другой морской державы рапортовали своему командованию о чем-то подобном.

У меня, например, вызывает удивление почему американские подводники, которые на четыре года раньше наших покорили на своем "Наутилусе" Северный полюс, как-то очень заметно поотстали в деле обучения экипажей лодок практическим действиям во льдах. Не хочется ерничать по поводу вмерзшей в лед американской многоцелевой атомной субмарины, которая аварийно всплыла в Арктическом регионе (этот сюжет не очень давно "прокатился" по всем сетям Интернета), потому что от аварийных ситуаций в море не застрахован никто. Но есть факт, от которого отмахнуться нельзя. Наличие атомных подводных ракетоносцев и обученность личного состава выполнять поставленные задачи – это ключевой аргумент в любой зоне действия и в любое время, с которым вряд ли кто-то посмеет не согласиться».

Добавить к словам Героя РФ нечего. Учитывая, что Арктический регион очень перспективен, можно не сомневаться: противостояние, нагнетаемое Соединенными Штатами Америки, будет усиливаться. Но поскольку за океаном прекрасно понимают, что победить в этом противостоянии в обозримом будущем у них вряд ли получится, они обязательно прибегнут к испытанным средствам. А значит, нам следует ожидать и мощнейшей порции информационных атак, и какого-нибудь очередного санкционного пакета против России.