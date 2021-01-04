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Посты миротворцев РФ в Карабахе оборудовали фортификационными сооружениями «Блокпост»

Валентина Пескова
06:55 04.01.2021
Российский контингент миротворческих сил осуществляет мониторинг обстановки и контроль за режима прекращения огня в Нагорном Карабахе круглосуточно.
Посты миротворцев РФ в Карабахе оборудовали фортификационными сооружениями «Блокпост»
© Фото: Минобороны РФ

Военнослужащие российского миротворческого континента исполняют задачи по контролю и мониторингу режима прекращения огня на наблюдательных постах в Нагорном Карабахе, которые оборудованы современными фортификационными сооружениями и модулями для комфортного проживания «Блокпост». Фортификационные сооружения предназначены для защиты военнослужащих от стрелкового оружия и осколков, а также ведения кругового наблюдения за близлежащей территорией.

Мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня в настоящее время российские миротворцы ведут круглосуточно. Военные обеспечивают безопасность движения гражданского автотранспорта и перемещения местных жителей через Лачинский коридор, а также по всей линии соприкосновения враждующих сторон.

Полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе объявлено 10 ноября 2020 года в соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении Президента РФ, Азербайджана и премьер-министра Армении. Для контроля за соблюдением договоренностей в непризнанной республике находится миротворческий контингент Российской Федерации.

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