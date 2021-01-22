Военно-техническое сотрудничество: Сергей Шойгу прибыл с официальным визитом в Мьянму

Уже в третий раз министр обороны Сергей Шойгу на земле девяти слонов. Так называют свою страну жители Мьянмы. И каждый раз свой визит российская делегация Министерства обороны начинает с посещения самого священного места - мемориала павшим мьянмским героям. Когда весь мир боролся с фашизмом, союзник Германии Япония оккупировала Мьянму.

Гимн России в непривычном исполнении. Играют военные музыканты в черно-белых берцах и укороченных штанах. Из привычного для глаз россиянина в их внешнем виде только автоматы Калашникова. Так военные Мьянмы встречают коллег из России.

На официальной встрече российского министра обороны Сергея Шойгу приветствует главнокомандующий Вооруженными силами Республики Союз Мьянма старший генерал Мин Аунг Хлайн. Вместе они проводят смотр военнослужащих.



Здесь построены коробки всех видов войск Мьянмы. Военные в разноцветных и, главное, легких мундирах. Хотя сейчас зима, но все-таки температура около плюс 30 градусов.

С конца января здесь начинается самый жаркий сезон. Уже в прохладном и просторном доме приемов Вооруженных сил Мьянмы в своем приветственном слове Сергей Шойгу подчеркивает, что Россия и Мьянма уже несколько лет реализуют масштабный план двустороннего военного сотрудничества. Поэтому российский министр приветствует всех по-бирмански. Это официальный язык Мьянмы.

Партнерство России и Мьянмы в военной и военно-технической областях - самая важная составляющая отношений двух стран. И сейчас в условиях пандемии очень важна помощь и поддержка населению от Вооруженных сил. Сергей Шойгу поблагодарил своего коллегу за то, что он вывез россиян на своем самолете, когда из-за коронавируса закрылись все границы.

Делегация от нашего Министерства обороны уже несколько раз посещала новую столицу Мьянмы. О ней, о красоте природы вокруг и об отличном приеме Сергей Шойгу делает запись в почетной книге гостей.

По словам Сергея Шойгу, Россия готова к дальнейшей активизации отношений между военными ведомствами РФ и Мьянмы, что ведет к укреплению дальнейшего сотрудничества наших стран, а российское оружие, которое закупает Мьянма, многократно повышает боеспособность бирманской армии.



Россия уже поставила Мьянме 30 самолетов МиГ-29, 12 учебно-боевых Як-130, шесть и десять вертолетов Ми-24 и Ми-35П, а также зенитно-ракетные комплексы «Печора-2М» и радиолокационные станции. Кроме того, в прошлый раз заключен контракт на поставку шести истребителей Су-30СМЭ - это экспортный вариант боевого самолета.

Есть у бирманской армии и российская бронетанковая техника и артиллерийские системы. Обслуживают и модернизируют их в созданном здесь совместном сервисно-техническом центре. Он принимает все виды техники - от авиации до наземных боевых машин.

Кроме того, в прошлый визит в 2018 году было заключено соглашение об упрощенном порядке захода военных кораблей в порты России и Мьянмы.

Итогом этой встречи стало подписание новых договоров на поставку российского вооружения. По ним Мьянма закупит у России зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С1» и современные беспилотные летательных аппараты «Орлан-10Е», а также Россия поставит современные системы радиолокации. Также стороны заключили соглашение по безопасности полетов воздушных судов.

Интенсивно развивается военное сотрудничество двух государств. Подразделения ВС Мьянмы на регулярной основе принимают участие в Армейских международных играх и впервые вместе с российскими военными оборонялись от общего противника на крупнейших учениях года «Кавказ-2020». И это достижения только за последние пять лет. Теперь новые контракты с давним партнером в важном для нас Азиатско- Тихоокеанском регионе, где Россия укрепляет свои позиции.