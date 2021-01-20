На Камчатке военные дорожники ВВО приступили к расчистке дорог к военным городкам и местам базирования сил ТОФ

На Камчатке силами регионального подразделения военного управления дорожного хозяйства Восточного военного округа устраняются последствия мощного снегопада. Специалисты ведут расчистку от снежных завалов автомобильных дорог, подъездных путей к военным городкам, пирсам, аэродромам и полигонам.

Ведутся круглосуточные работы по расчистке подъездных путей к складам, причалам кораблей и подводных лодок. Привлечено 25 единиц спецтехники. В зоне ответственности флота и на прилегающих к ней территориях очищено более 170 километров дорог.

В штабах частей Войск и сил на Северо-востоке России и на Подводных силах ТОФ круглосуточно функционируют рабочие группы, которые в режиме реального времени осуществляют мониторинг ситуации и взаимодействуют с другими силовыми структурами, а также администрацией Камчатского края для оперативного реагирования на возможные изменения в обстановке.