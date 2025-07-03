Артиллеристы прикрыли штурмовиков на Харьковском направлении

Российские артиллеристы прикрыли группы штурмовиков на Харьковском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Расчеты буксируемых 130-мм пушек М-46 44-го армейского корпуса группировки войск «Север» отработали по минометным батареям украинских боевиков, обнаруженным операторами беспилотников.

«Благодаря высокому профессионализму артиллерийских расчетов все поставленные задачи были выполнены. Данный артиллерийский натиск позволил развиться успешному продвижению штурмовых подразделений на данном участке», - подчеркнули в оборонном ведомстве.

Ранее сообщалось, что артиллеристы уничтожили пункт управления БПЛА украинских боевиков на правобережье Днепра в Херсонской области. Цель была уничтожена расчетом 122-мм буксируемой гаубицы Д-30 80-й арктической бригады группировки войск «Днепр».

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.