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Артиллеристы прикрыли штурмовиков на Харьковском направлении

Военнослужащие 44-го армейского корпуса группировки войск «Север» успешно отработали по минометным батареям противника благодаря помощи расчетов БПЛА.
2025-07-03 06:31:24
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Российские артиллеристы прикрыли группы штурмовиков на Харьковском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Расчеты буксируемых 130-мм пушек М-46 44-го армейского корпуса группировки войск «Север» отработали по минометным батареям украинских боевиков, обнаруженным операторами беспилотников.

«Благодаря высокому профессионализму артиллерийских расчетов все поставленные задачи были выполнены. Данный артиллерийский натиск позволил развиться успешному продвижению штурмовых подразделений на данном участке», - подчеркнули в оборонном ведомстве.

Ранее сообщалось, что артиллеристы уничтожили пункт управления БПЛА украинских боевиков на правобережье Днепра в Херсонской области. Цель была уничтожена расчетом 122-мм буксируемой гаубицы Д-30 80-й арктической бригады группировки войск «Днепр».

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.

#Минобороны России #ВС РФ #спецоперация #артиллеристы #М-46 #харьковское направление
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