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Российские саперы провели разминирование в окрестностях Мардакерта в Карабахе

Алексей Курильченко
05:01 18.01.2021
С начала операции в регионе от взрывчатки было очищено более 500 гектаров территории.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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Специалисты Международного противоминного центра Минобороны России продолжают вести работу по разминированию территории Нагорного Карабаха.

В ходе очистки окраин города Мардакерт российскими миротворцами применяются современные робототехнические комплексы «Уран-6» и собаки минно-розыскной службы. Это позволяет обеспечить безопасность военнослужащих и высокую скорость очистки при любых погодных условиях.

За все время проведения операции в Нагорном Карабахе инженерными подразделениями российских миротворческих сил, очищено от неразорвавшихся боеприпасов около 551 гектара территории - обнаружено и обезврежено более 23,7 тысяч взрывоопасных предметов.

Обнаруженные взрывоопасные предметы и несработавшие боеприпасы вывозятся и уничтожаются на специально оборудованном полигоне. Боеприпасы, которые невозможно эвакуировать, уничтожаются на месте с обеспечением всех необходимых мер безопасности при проведении взрывных работ.

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