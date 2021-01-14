На полеты не влияет: как проходит заключительный этап вакцинации летчиков против COVID в Хабаровском крае

В Хабаровском крае руководящему составу бомбардировочного полка, а также летчикам и авиатехникам делают прививку вакциной «Спутник V». На аэродроме в этот день нет полетов, вакцинации ожидают около 50 военнослужащих.

После введения первого компонента, как говорят военнослужащие, они чувствовали себя хорошо, лишь единицы наблюдали незначительное повышение температуры. По словам медработников, это абсолютно нормальная реакция организма на любую прививку.

На полеты вакцинация не влияет, единственная рекомендация медиков – наблюдение за летчиками и отстранение их от полетов на семь дней. Однако если военнослужащий чувствует себя хорошо, его могут допустить и раньше.

Всего в Восточном военном округе первый компонент вакцины ранее получили 13,5 тысячи военнослужащих. Через 21 день им предстоит повторная вакцинация.