Рекордный форум: в Минобороны подвели итоги первого дня МВТФ «Армия-2020»

Форум «Армия-2020» побил рекорды прошлых лет уже на этапе подготовки. Участники и гости мероприятия проявили небывалую активность, отметил начальник ГУ научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий Министерства обороны Российской Федерации Андрей Гончаров.

«В сравнении с прошлым годом мы констатируем рост сразу по трем ключевым показателям: по количеству экспонентов – 1457 предприятий и организаций (в 2019 году их было 1254); по количеству образцов продукции военного и двойного назначения – 28043 (в 2019 году – 27239); а также по количеству запланированных мероприятий научно-деловой программы – 186 конференций, заседаний, брифингов и круглых столов (в 2019 году – 173)», - отметил Гончаров.

На статической экспозиции вооружения, военной и специальной техники Минобороны России размещены 373 единицы, из них 320 единиц – в КВЦ «Патриот», добавил он.

«На статической экспозиция презентационной зоны "Авиационный кластер" в демонстрационном павильоне размещены экспозиции ведущих предприятий авиастроительной промышленности. При этом ключевыми экспонатами являются самолеты Су-57 и МиГ-35, вертолеты Ми-28НМ и Ми-28НЭ, а также беспилотный летательный аппарат "Охотник"», заявил начальник главного управления научно-исследовательской деятельности Минобороны.

За шесть лет форум превратился в российский бренд и стал одной из лучших мировых площадок для демонстрации вооружения и военной техники. Выставка продолжает приобретать новые качества и свойства: реализует на своей площадке уникальные форматы, представляет новинки в области вооружений и технологий, которые становятся резонансными премьерами для мировой общественности.

«Состав участников и гостей свидетельствует о растущем интересе к выставке, как на российском, так и на международном уровне. В торжественной церемонии открытия форума «Армия-2020» и Армейских игр приняли участие представители делегаций оборонных ведомств 92 иностранных государств», - отметил Гончаров.

В первый день работы форумов организованы и проведены четыре двусторонние встречи министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу с министром обороны Республики Абхазия, министром обороны Республики Армения, министром обороны Ирана, министром обороны Центральной Африканской Республики с подписанием межправительственных соглашений о военном сотрудничестве.

«Министром обороны проведен осмотр экспозиции авиационного кластера. В рамках летной программы проведены показательные полеты с демонстрацией маневренных возможностей самолетов Су-57 с двигателем второго этапа и МиГ-35 с подвесом полного комплекта вооружения», - рассказал представитель Минобороны.

В КВЦ «Патриот» представлены новейшие и перспективные образцы вооружения и военной техники. Такие как Танк Т-14 «Армата»; боевая машина поддержки танков БМПТ-72; Танк Т-90М; БМП Т-15 с боевым модулем «Кинжал»; 152-мм МАК 2С35 «Коалиция-СВ»; СЗАК 2С38 «Деривация-ПВО»; самоходный миномет «Дрок» на базе автомобиля «Тайфун-ВДВ»; Танк Т-80БВМ; БТР «Бумеранг» К-16 с боевым модулем БМП К-17; зенитный ракетный комплекс 9К317М «Бук-М3».

«В том числе, представлены инновационные проекты, отобранные по результатам "Дня инноваций Минобороны России" военных округов, центральных органов военного управления, вузов и НИО Минобороны России. Организовано 10 виртуальных туров по Технополису с использованием VR-технологий», - заявил Андрей Гончаров.

В рамках форума запланирован ряд встреч начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации – первого заместителя Министра обороны Российской Федерации генерала армии Валерия Васильевича Герасимова.