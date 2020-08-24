Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Армия

Рекордный форум: в Минобороны подвели итоги первого дня МВТФ «Армия-2020»

Ян Брацкий
12:04 24.08.2020
По итогам первого дня форума, уже зафиксирован существенный рост по трем ключевым показателям.
Рекордный форум: в Минобороны подвели итоги первого дня МВТФ «Армия-2020»
© Фото: ТРК Звезда

Форум «Армия-2020» побил рекорды прошлых лет уже на этапе подготовки. Участники и гости мероприятия проявили небывалую активность, отметил начальник ГУ научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий Министерства обороны Российской Федерации Андрей Гончаров.

«В сравнении с прошлым годом мы констатируем рост сразу по трем ключевым показателям: по количеству экспонентов – 1457 предприятий и организаций (в 2019 году их было 1254); по количеству образцов продукции военного и двойного назначения – 28043 (в 2019 году – 27239); а также по количеству запланированных мероприятий научно-деловой программы – 186 конференций, заседаний, брифингов и круглых столов (в 2019 году – 173)», - отметил Гончаров.

На статической экспозиции вооружения, военной и специальной техники Минобороны России размещены 373 единицы, из них 320 единиц – в КВЦ «Патриот», добавил он.

«На статической экспозиция презентационной зоны "Авиационный кластер" в демонстрационном павильоне размещены экспозиции ведущих предприятий авиастроительной промышленности. При этом ключевыми экспонатами являются самолеты Су-57 и МиГ-35, вертолеты Ми-28НМ и Ми-28НЭ, а также беспилотный летательный аппарат "Охотник"», заявил начальник главного управления научно-исследовательской деятельности Минобороны.

За шесть лет форум превратился в российский бренд и стал одной из лучших мировых площадок для демонстрации вооружения и военной техники. Выставка продолжает приобретать новые качества и свойства: реализует на своей площадке уникальные форматы, представляет новинки в области вооружений и технологий, которые становятся резонансными премьерами для мировой общественности.

«Состав участников и гостей свидетельствует о растущем интересе к выставке, как на российском, так и на международном уровне. В торжественной церемонии открытия форума «Армия-2020» и Армейских игр приняли участие представители делегаций оборонных ведомств 92 иностранных государств», - отметил Гончаров.

В первый день работы форумов организованы и проведены четыре двусторонние встречи министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу с министром обороны Республики Абхазия, министром обороны Республики Армения, министром обороны Ирана, министром обороны Центральной Африканской Республики с подписанием межправительственных соглашений о военном сотрудничестве.

«Министром обороны проведен осмотр экспозиции авиационного кластера. В рамках летной программы проведены показательные полеты с демонстрацией маневренных возможностей самолетов Су-57 с двигателем второго этапа и МиГ-35 с подвесом полного комплекта вооружения», - рассказал представитель Минобороны.

В КВЦ «Патриот» представлены новейшие и перспективные образцы вооружения и военной техники. Такие как Танк Т-14 «Армата»; боевая машина поддержки танков БМПТ-72; Танк Т-90М; БМП Т-15 с боевым модулем «Кинжал»; 152-мм МАК 2С35 «Коалиция-СВ»; СЗАК 2С38 «Деривация-ПВО»; самоходный миномет «Дрок» на базе автомобиля «Тайфун-ВДВ»; Танк Т-80БВМ; БТР «Бумеранг» К-16 с боевым модулем БМП К-17; зенитный ракетный комплекс 9К317М «Бук-М3».

«В том числе, представлены инновационные проекты, отобранные по результатам "Дня инноваций Минобороны России" военных округов, центральных органов военного управления, вузов и НИО Минобороны России. Организовано 10 виртуальных туров по Технополису с использованием VR-технологий», - заявил Андрей Гончаров.

В рамках форума запланирован ряд встреч начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации – первого заместителя Министра обороны Российской Федерации генерала армии Валерия Васильевича Герасимова.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата20.08.2020, 14:00
В Минпросвещения призвали готовиться к традиционному режиму работы школ
Дата24.08.2020, 12:04
Рекордный форум: в Минобороны подвели итоги первого дня МВТФ «Армия-2020»
Дата23.08.2020, 01:53
Поветкин получил титул временного чемпиона мира по версии WBC, победив Уайта
Дата24.08.2020, 07:55
От робототехники до беспилотников: Шойгу рассказал о новинках ОПК на форуме «Армия-2020»
Дата09.08.2020, 18:59
Маньчжурская операция : 75 лет прошло со дня начала война с Японией
Дата25.06.2020, 12:26
Парад Победы в фотографиях: как это было
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
07:55 Армия
Видео
От робототехники до беспилотников: Шойгу рассказал о новинках ОПК на форуме «Армия-2020»
07:55 Армия
Видео
«Почти триллион сто шестьдесят миллиардов»: Шойгу рассказал об оборонных контрактах на форуме «Армия-2020»
06:10 Эксклюзив
Видео
От идеи до реализации: директор АКИТ рассказал о развитии технопарков в России
06:00 В стране и мире
Видео
Сирия осталась без электричества из-за взрыва на газопроводе
05:02 Армия
Видео
Сквозь огонь и воду: кадры из зоны «техногенной аварии» конкурса «Безопасная среда-2020»
События дня
События дня
МВТФ Армия-2020
Коронавирус
АрМИ-2020
Изменения в Конституцию
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Бывший супруг Лолиты стал бездомным
Торжественная церемония открытия форума «Армия» и АрМИ-2020 прошла в парке «Патриот»
Названы самые доступные направления для полетов в сентябре
Видео
«Киса, мы рыбачим»: в Приморском крае тигр украл ведро с уловом
Видео
«Устроили цирк»: адвокат Падва о работе коллег по делу Ефремова
Дочь Легкоступовой рассказала об угрозах со стороны мужа певицы
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.