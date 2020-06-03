Минобороны перенесло военные летние сборы студентов

Российское Министерство обороны перенесло на июль-октябрь проведение летних военных сборов для студентов, а для некоторых вузов - на 2021 год. До этого военные сборы для студентов в нашей стране проводились в июле-августе.

Как информирует ведомство, перед направлением на учебные сборы все учащиеся вузов пройдут обязательное медицинское освидетельствование в военных комиссариатах на предмет отсутствия медицинских противопоказаний.

В сообщении отмечается, что проведение мероприятий по медицинскому освидетельствованию студентов организуется высшими учебными заведениями в установленном порядке и будет реализовано с соблюдением комплекса мер по борьбе с распространением коронавируса.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что всего с начала марта в Вооруженных силах нашей страны COVID-19 были инфицированы 6,5 тысячи человек, более 4 300 из них уже выздоровели.