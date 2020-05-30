Полевые госпитали в Ботлихе и Буйнакске продолжают принимать пациентов

Более 15 человек, жителей дагестанских Ботлиха и Буйнакса, были доставлены в полевые госпитали, развернутые в регионе Министерством обороны РФ, за последние сутки. После проведения медицинским персоналом необходимых лечебно-диагностических мероприятий пациенты были помещены в стационар.

Сейчас в госпиталях получают необходимую помощь все 56 пациентов, которые находятся в инфекционном и госпитальном отделениях. Все поступившие на стационарное лечение заболевшие находятся под постоянным наблюдением квалифицированных военных медиков.

Напомним, для оказания помощи в госпиталях имеются аппараты искусственной вентиляции легких, мониторы интенсивного наблюдения пациентов, аппараты УЗИ, рентгенографические аппараты, анализаторы крови, современная лаборатория и необходимый запас лекарств.

Строительство медцентра не менее чем на 200 мест в Дагестане было осуществлено силами военных Минобороны РФ по поручению президента РФ Владимира Путина.