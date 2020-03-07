Главком ВМФ РФ поздравил женщин судна «Адмирал Владимирский» с наступающим праздником

Главнокомандующий ВМФ РФ Адмирал Николай Евменов направил поздравительную телеграмму в адрес 20 женщин, которые выполняют задачи в составе экипажа океанографического исследовательского судна «Адмирал Владимирский»: с декабря месяца 2019 года оно осуществляет кругосветную экспедицию.

Телеграмма была доставлена на борт судна в порт Монтевидео в Уругвае, где «Адмирал Владимирский» находится с деловым заходом.

«Поздравляю женскую прекрасную половину экипажа океанографического исследовательского судна "Адмирал Владимирский" с первым весенним праздником - Международным женским днем! Женщина бесценна! Ей дано высокое предназначение на Земле. Она несет в мир жизнь, любовь и красоту!» - говорится в сообщении Главкома ВМФ РФ.

Также адмирал Николай Евменов пожелал женщинам успешно выполнить задачи кругосветной экспедиции, посвященной 200-летию открытия русскими моряками Антарктиды и 250-летию со дня рождения И.Ф. Крузенштерна.

Женщины на борту «Адмирал Владимирский» входят в состав гидрографической группы. Они выполняют обязанности радиооператоров, корабельных коков и буфетчиц.

Девятого марта океанографическое исследовательское судно «Адмирал Владимирский» покинет Монтевидео и возвратится к берегам Антарктиды выполнять дальнейшие океанографические исследования приантарктических морей.