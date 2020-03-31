Юнармейцев научат безопасному поведению в интернете

Услуги интернета во время объявленного режима самоизоляции актуальны как никогда. Чтобы пользование было полезным, а главное безопасным, необходимо соблюдать определенные правила. С этой целью юнармейцев приглашают на уроки по вопросам поведения в Сети. Для удобства пользователей занятия сделали в формате коротких видеороликов.



«Каждый из нас пользуется интернетом, чтобы найти ту или иную информацию. У подростков, в силу их возраста, запросов больше. Это связано и с учебой, и с их личными увлечениями. И чтобы этот «серфинг» не нанес вреда, мы решили познакомить ребят с правилами пользования Интернетом. Это открытые дистанционные уроки, которые помогут распознать и избежать уловки мошенников», - подчеркнул начальник Главного штаба «Юнармия» Герой России, летчик-космонавт Роман Романенко.



Видеоуроки доступны на сайте Лиги безопасного интернета. Организация входит в состав Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям, с которым «Юнармия» заключила соглашение о сотрудничестве в декабре 2019 года на Международном форуме добровольцев в Сочи. Одно из направлений совместной работы - противодействие распространению опасного контента во всемирной сети.



Видеоролики будут регулярно обновляться. Что касается уроков, то авторы начали с популярных тем. К примеру, создатели курса советуют ограничить количество личной информации в сети. Нередки случаи, когда пароли от соцсетей, мобильного банка и телефона содержат такие данные. Еще одна тема – скачивание файлов из неизвестных источников, что грозит заражением вредоносными программами. Так, к примеру, можно наткнуться на вирус-майнер, который не даст компьютеру работать на максимальном уровне. Дело в том, что его основные мощности будут использоваться мошенниками для добычи криптовалют.