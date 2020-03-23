«Воздушный контроль»: беспилотники выявили затаившегося врага под Выборгом

Двести замаскированных целей условного противника обнаружили подразделения беспилотной авиации в Ленинградской области.

На полигоне Кирилловский под Выборгом прошел этап соревнований «Воздушный контроль». Аппараты «Орлан-10» и «Элерон-3» работали под обстрелами врага. Также противник применил средств радиоэлектронного подавления, что усложняло выполнение задачи.

В занятиях приняли участие более ста военнослужащих, было задействовано около 30 единиц техники.