«Воздушный контроль»: беспилотники выявили затаившегося врага под Выборгом
Состязания военных прошли в Выборгском районе Ленобласти на полигоне Кирилловский.
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Двести замаскированных целей условного противника обнаружили подразделения беспилотной авиации в Ленинградской области.
На полигоне Кирилловский под Выборгом прошел этап соревнований «Воздушный контроль». Аппараты «Орлан-10» и «Элерон-3» работали под обстрелами врага. Также противник применил средств радиоэлектронного подавления, что усложняло выполнение задачи.
В занятиях приняли участие более ста военнослужащих, было задействовано около 30 единиц техники.