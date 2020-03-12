От танков до баталий на воде: что покажут гостям международного форума «Армия-2020»

Иностранным военным атташе продемонстрировали главную площадку форума «Армия-2020» - летом в подмосковном парке «Патриот» покажут всю силу и мощь русского оружия. Пока что гостям рассказывают, какие задачи способны решать российские вооруженные силы на примере сирийского опыта.

Наибольший интерес у атташе вызвала экспозиция, посвященная работе российских саперов в Сирии. На ней наглядно показано, какие хитрости применяли террористы при закладке взрывных устройств: бомбы маскировали под камни, цветочные клумбы и даже детские игрушки.

По словам Банта Сиссе, военного атташе посольстве Республики Мали, его страна сильно заинтересована в участии в форуме. Почти все оружие и военная техника в африканском государстве - российского и советского производства.

«Я видел много форумов, но такой, как в России, не видел. Нам нужны современные материалы, которые можно использовать против террористов», - говорит он.

Самым зрелищным этапом международного военно-технического форума традиционно станут динамические показы - учебные баталии на воде, в воздухе и на земле.

Число экспонатов и гостей форума постоянно растет. Только в прошлом году его посетило свыше миллиона человек. В этот раз в павильонах и на открытых площадках парка «Патриот» военные специалисты и простые зрители увидят перспективные образцы вооружений: от танков до современных средств борьбы с беспилотниками.

«Мы готовимся показать танк Т-14 и боевую машину поддержки танков Т-15 на платформе "Армата", гусеничную боевую машину пехоты нового поколения "Курганец", колесные бронемашины на платформе "Бумеранг"», - рассказывает начальник управления анализа и перспективного планирования АО «Рособоронэкспорт» Борис Симакин.

В этом году форум «Армия» продлится на один день дольше, он пройдет одновременно с Международными армейскими играми в конце августа. Гости, которые приедут на военную выставку, смогут попутно посетить самый зрелищный конкурс - Танковый биатлон.