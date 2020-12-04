Российские миротворцы сопроводили 1967 беженцев в Степанакерт

Еще 1967 беженцев вернулись в свои дома в Нагорном Карабахе за минувшие сутки. Об этом сообщили в российском Минобороны. Таким образом, общее число беженцев, вернувшихся с территории Армении в места своего постоянного проживания составило 30 673 человека.

Российские миротворцы продолжают работы по разминированию территории Нагорного Карабаха. За сутки была проведена инженерная разведка и разминирование участка местности вдоль опор линий электропередач дорожного направления Шуша - Лысогорский. Продолжается восстановление жизненно важных инженерных коммуникаций.

В соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении президента Российской Федерации, президента Азербайджанской республики и премьер-министра Республики Армения, с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября объявлено полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе.

Для контроля за прекращением огня и военных действий в Нагорном Карабахе развернут миротворческий контингент Российской Федерации. Основу российского контингента составляют подразделения 15 отдельной мотострелковой бригады (миротворческой) Центрального военного округа.