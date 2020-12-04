Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Армия

Российские миротворцы сопроводили 1967 беженцев в Степанакерт

Ян Брацкий
20:16 04.12.2020
Общее число беженцев, вернувшихся с территории Армении в места своего постоянного проживания составило 30 673 человека.
Российские миротворцы сопроводили 1967 беженцев в Степанакерт
© Фото: ТРК Звезда

Еще 1967 беженцев вернулись в свои дома в Нагорном Карабахе за минувшие сутки. Об этом сообщили в российском Минобороны. Таким образом, общее число беженцев, вернувшихся с территории Армении в места своего постоянного проживания составило 30 673 человека.

Российские миротворцы продолжают работы по разминированию территории Нагорного Карабаха. За сутки была проведена инженерная разведка и разминирование участка местности вдоль опор линий электропередач дорожного направления Шуша - Лысогорский. Продолжается восстановление жизненно важных инженерных коммуникаций.

В соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении президента Российской Федерации, президента Азербайджанской республики и премьер-министра Республики Армения, с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября объявлено полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе.

Для контроля за прекращением огня и военных действий в Нагорном Карабахе развернут миротворческий контингент Российской Федерации. Основу российского контингента составляют подразделения 15 отдельной мотострелковой бригады (миротворческой) Центрального военного округа. 

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
20:31 В стране и мире
Путин назначил Чубайса спецпредставителем президента РФ по связям с международными организациями
16:48 В стране и мире
Видео
Блогера Стаса Решетникова aka Reeflay арестовали на два месяца
16:29 В стране и мире
Широков заявил о готовности понести наказание за инцидент с арбитром
12:16 В стране и мире
Видео
Шойгу: российские миротворцы делают все ради мира в Нагорном Карабахе
11:56 В стране и мире
Видео
Вооруженные люди пытались прорваться в Россию с территории Украины
Популярное
Популярное
На дне Балтийского моря нашли легендарную «Энигму»
Видео
ДТП с участием самолета и автомобиля в США сняли на видео
Видео
Снежные ванны и «любовные послания» редких дальневосточных леопардов попали на видео
Видео
Обрушение одного из крупнейших телескопов в мире попало на видео
Астрономы обнаружили в небе тысячу загадочных круглых объектов
Игра ЦРУ возмутила пользователей Сети
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.