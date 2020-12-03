Миротворцы контролируют обстановку в Лачинском коридоре с помощью БПЛА «Орлан-10»

Российские миротворцы в Карабахе используют БПЛА «Орлан-10» и мобильные комплексы видеотрансляции, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

«Для получения объективных данных обстановки на всех наблюдательных постах работают мобильные комплексы видеотрансляции и комплекты ЗВКС. В районах Лачинского коридора, в населенный пунктах Тех и Мардакерт обстановка также контролируется с помощью беспилотных летательных аппаратов "Орлан-10"», - сказал он.

По словам Конашенкова, российскими миротворцами обеспечивается безопасное возвращение беженцев, оказывается гражданам гуманитарная помощь, восстанавливаются объекты гражданской и инженерной инфраструктуры.

В Нагорный Карабах с территории Армении возвращаются мирные жители. За сутки в места прежнего проживания вернулись еще 1479 человек, а за время проведения миротворческой операции - более 28 тысяч беженцев.

«Военнослужащие российских миротворческих сил продолжают очистку от взрывоопасных предметов районов Нагорного Карабаха. За сутки очищено более шести гектаров территории, двух километров дорог, обнаружено и уничтожено 18 взрывоопасных предметов», - отметил он.

В ходе миротворческой операции в Нагорном Карабахе инженерные подразделения разминировали более 45 гектаров местности, более 14 километров дорог, обнаружили и обезвредили более 1120 взрывоопасных предметов.

При содействии российских миротворцев в пострадавших от ведения боевых действий районах продолжается восстановление жизненно важных инженерных коммуникаций.

«За сутки восстановлено более 2 000 метров линий электропередачи, семь опор ЛЭП, 1 600 метров газопровода, 1 200 метров линий связи, одна трансформаторная подстанция. В населенном пункте Ханабад выездной бригадой военного госпиталя Минобороны России проведены консультации и оказана специализированная медицинская помощь 48 жителям, в том числе 12 детям. Продолжается развертывание второго военного госпиталя в населенном пункте Мардакерт», - добавил Конашенков.

При координации миротворческих сил Российской Федерации и Международного Комитета Красного Креста ведется поиск и обмен тел погибших.