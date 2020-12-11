Алтайские диверсанты: «террористы» пытались захватить системы «Солнцепек» на тренировке в ЦВО

Подразделения антитеррора соединения РХБЗ 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа провели комплексную тренировку по противодействию терроризму.

Условный противник, имитирующий незаконное вооруженное формирование, пытался захватить парк боевых машин, в составе которого имелись и тяжелые огнеметные системы ТОС-1А «Солнцепек».

Группы антитеррора тут же поднялись по тревоге и, прибыв в нужные места, оцепили район и уничтожили условного противника. Также они разведали местность на наличие взрывных устройств, отработали совместные действия с пожарными командами соединения и эвакуировали условно раненных военнослужащих, оказав им первую помощь.

В процессе тренировки активно использовались холостые боеприпасы, имитация дыма и взрывпакеты. В мероприятии принимали участие более трех сотен военнослужащих и около 20 единиц техники.