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Тысячи участников и миллионы просмотров: завершился Всероссийский чемпионат по киберспорту «Юнармеец в сети»

Роман Захаров
15:30 17.11.2020
Всероссийский чемпионат по киберспорту «Юнармеец в сети» проводился Главным штабом Всероссийского движения «Юнармия», Ассоциацией Компьютерного Спорта и «Парком Патриот Медиа». 
© Видео: Юнармия ТВ, Youtube © Фото: Юнармия ТВ, Youtube

Завершился командный турнир Всероссийского чемпионата по киберспорту «Юнармеец в сети», проходивший по дисциплинам World of Tanks и Valorant. Победителями соревнований стали «Россияне» и Jettluck. Всего, с учетом однодневных быстрых игр, за звание сильнейших геймеров боролись 15 тысяч подростков.

Всероссийский чемпионат «Юнармеец в сети» без преувеличения можно назвать одним из главных киберспортивных событий этой осени. Внушительное число участников, профессиональная студия в Центральном доме «Юнармии», разборы игр от комментаторов и аналитиков, ежедневные трансляции в социальных сетях, более миллиона просмотров – факты говорят сами за себя. Череда виртуальных сражений растянулась на целый месяц. Все началось с однодневных турниров Fast Cup, а завершилось командным турниром по дисциплинам World of Tanks и Valorant.

«Мы не сомневались в успехе этого проекта, потому что киберспорт является одним из популярных явлений в молодежной среде. И это не просто хобби, которым занимаешься время от времени. Кто-то учится на факультете компьютерного спорта, а некоторые, не смотря на свой юный возраст, заключили контракты с профессиональными организациями и уже прилично зарабатывают. Как показал чемпионат, среди юнармейцев есть тоже немало тех, кто хочет развиваться именно в этом направлении. В организации чемпионата нам здорово помог ПАО "Сбербанк", который дал юнармейцам билет в будущее», - подчеркнул директор департамента по военно-патриотическому воспитанию Главного штаба «Юнармии» Антон Кузнецов.

Конечно, не обошлось без сложностей, но этим и привлекательны такие соревнования. Команды создавались, как говорится, на ходу, поиск игроков облегчали обсуждения предстоящего турнира на странице «Юнармии» «ВКонтакте». К примеру, окончательный состав Jettluck, выступающей в дисциплине Valorant, собрался за три недели до начала игр. И вот, пятеро незнакомых до этого момента друг другу людей, из разных регионов, основали свою команду. Это капитан Николай CliffValo Бельганович (Калининградская область), Никита killua#good Кожевников (Ростовская область), Даниил MaT#bot Петров (Ленинградская область), Данил Fril666 Ткаченко (Абакан) и Валентин 48cater Кирекеев (Самарская область).

До старта соревнований ребята усиленно тренировались - по несколько часов примерно 3-4 раза в неделю. Поначалу мало что получалось, проигрывали даже обычные матчмейкинг игры. Чтобы сыграться и набраться опыта, решили выступать на других турнирах, но результаты снова не радовали. К тому же игроки столкнулись с проблемой часовых поясов.

«Мы закончили подготовку за день до турнира. Перед первой игрой очень волновались, но все-таки не отдали ни одного раунда. После этого почувствовали себя увереннее и две последние игры этого дня плей-офф «забрали» со счетом 13:1 и 13:4.  Хочется поблагодарить всех ребят из моей команды, нашего тренера и ментального наставника Данилу Норейка, администрацию турнира за оперативную помощь в решении различных вопросов и всех, кто болел и поддерживал нас все это непростое время», - отметил юнармеец Николай Бельганович.

Jettluck уверенно дошли до главного сражения, обыграв соперников в четвертьфинале и полуфинале с разгромными счетами. Как признаются ребята, перед финалом все сильно переживали, но за месяц совместной игры команда из пяти незнакомых друг другу людей превратилась в компанию настоящих друзей. Поэтому волнение удалось побороть взаимной поддержкой и правильными словами. В финале они одержали победу со счетом 3:0 по картам над командой Yasosbeab.

В другой дисциплине - World of Tanks – лучшей стала команда «Россияне». В ее состав вошли Никита Enzoforte Тучков, Юрий Gazz53 Калашников и Владислав KJIuMaT161 Моисеенков, все трое представляют город Батайск Ростовской области.

Победители командного турнира чемпионата «Юнармеец в сети» получат сертификаты участников и памятные подарки. А главным призом для каждого игрока в составе чемпионов станет новая игровая консоль Sony Playstation 5.

Всероссийский чемпионат по киберспорту «Юнармеец в сети» проводился Главным штабом Всероссийского движения «Юнармия», Ассоциацией Компьютерного Спорта и «Парком Патриот Медиа». 

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